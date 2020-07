San Valentino Torio, nuovo caso di Covid: è asintomatico L'annuncio del sindaco Michele Strianese

Un nuovo caso di Covid-19 è stato registrato nella giornata di oggi a San valentino torio. A renderlo noto il sindaco, nonchè presidente della provincia di salerno, Michele Strianese. L'uomo risultato positivo non presenta sintomi tipici del virus, è asintomatico. E' stato disposto l'isolamento domiciliare per l'intera famiglia e al momento l'Asl è a lavoro per risalire all'intera catena di contatti avuta dall'uomo. Domani saranno effettuati i tamponi a tutti i suoi contatti più stretti.

"Non creiamo allarmismi", ha dichiarato il sindaco strianese, "ma nello stesso tempo non abbassiamo la guardia. Nei luoghi chiusi indossiamo la mascherina, ed anche in tutti i casi in cui non e' possibile mantenere la distanza".