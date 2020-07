Incendio a Controne: distrutti diversi ettari di vegetazione Le fiamme hanno interessato, parzialmente, anche le strade SS488 e SP246B

Un vasto incendio è divampato in tarda mattinata nel comune di Controne, in provincia di Salerno. Le fiamme hanno avvolto diversi ettari di vegetazione in zona Pineta, arrivando fino alle abitazioni. L'allarme è stato lanciato anche tramite la pagina facebook dell'amministrazione comunale di Controne che ha raccomandato la massima prudenza. L’incendio ha interessato, parzialmente, anche le strade SS488 e SP246B. I Vigili del Fuoco e squadre anti-incendio, giunti sul posto, sono riusciti a circoscrivere i focolai e fermare il rogo, ma i danni restano ingenti.