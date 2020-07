Al via con i lavori di restauro dell'aula consiliare di Vietri I grandi affreschi torneranno all'antico splendore, gli interventi inizieranno nei prossimi giorni

L’aula consiliare del Comune di Vietri sul Mare sarà restaurata. Grazie ad un finanziamento di 200mila euro, ottenuto tramite il Gal “Terra e Vita”, gli antichi affreschi dell’aula consiliare ritorneranno all’antico splendore. Domani la firma del protocollo e il conseguente avvio delle procedure per i lavori di restauro e conservazione dell’antica struttura che ospita la sede municipale.

«E’ un grosso risultato – spiega il sindaco Giovanni De Simone – finalmente grazie a questo finanziamento riusciamo a restaurare un pezzo di storia del nostro comune e la casa di tutti i cittadini. La nostra sede è ospitata in uno dei palazzi più antichi e prestigiosi di Vietri sul Mare, ed è per mantenere viva la storia e la bellezza del nostro patrimonio artistico e immobiliare che abbiamo deciso di investire il finanziamento ricevuto nel restauro della nostra sede consiliare. Le procedure saranno attivate già nei prossimi giorni con un avvio dei lavori che ci sarà a stretto giro». Soddisfazione anche dal presidente del Consiglio Comunale, Daniele Benincasa: «Un restauro atteso da tanti anni, per ridare dignità alla sede del nostro Comune».