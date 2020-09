Sovraffollamento sui bus,Sita Sud:"Monitoreremo la situazione" L'azienda di trasporti risponde alla richiesta del primo cittadino Sonia Alfano

Dopo la richiesta di incrementare le corse del trasporto pubblico locale per gli studenti del territorio di San Cipriano Picentino, inviata dal primo cittadino Sonia Alfano al presidente della Regione De Luca e a Sita Sud, arriva la risposta dell’azienda di trasporto.

Nella nota, Sita Sud sottolinea di porre molta attenzione all’inizio dell’anno scolastico e monitorare l’andamento dei servizi di trasposto. La problematica in merito al sovraffollamento sui bus dedicati alle corse scolastiche è oggetto, infatti, di un tavolo permanente costituito dal Prefetto di Salerno da inizio settembre, formato sia dalle organizzazioni sindacali, che dalle istituzioni per affrontare le eventuali problematiche che dovessero sorgere.

“Si precisa che la programmazione dei servizi deve seguire le esigenze che la popolazione scolastica manifesterà, In particolare, quest’anno i dirigenti scolastici hanno predisposto alcune soluzioni per evitare l’affollamento nei plessi scolastici con conseguente differenziazione degli orari dei servizi. Ogni ipotesi preventiva, pertanto, non può essere valutata se non dopo la stabilizzazione dell’organizzazione del flusso scolastico. - Fanno sapere dalla Sita Sud - Infatti, per una scrupolosa programmazione è necessario conoscere il numero di studenti con la destinazione scolastica e il mezzo di trasporto. L’azienda, si attiene ai programmi di esercizio concordati con l’Ente concedente e inoltre si adeguerà a quanto lo stesso verrà predisporre per la risoluzione di eventuali criticità.”