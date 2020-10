Futani: "Zia Concetta" diventa sindaco a 100 anni In occasione del suo compleanno, il primo cittadino l'ha nominata fascia tricolore per un giorno

Lamanna Concetta, nata a Futani il 5 ottobre del 1920, è stata nominata "sindaco per un giorno". Un riconoscimento che per festeggiare le sue 100 candeline. La città cilentana ha partecipato con gioia alla felice ricorrenza. "È un giorno Speciale!" Ha dichiarato il sindaco che, insieme all'amministrazione comunale, con una delibera di giunta ha conferito la fascia tricolore, per un giorno, a zia Concetta, insieme ad una targa di auguri per il raggiungimento dell’ambito traguardo.

"A “Zia Concetta” gli auguri più cari da parte di tutta la comunità di Futani." Ha dichiarato il sindaco Aniello Caputo.

Un'iniziativa presa in virtù del fatto che "Questa amministrazione ha trai suoi obiettivi strategici la più ampia partecipazione alla vità della comunità e la promozione delo scampio tra le nuove e le vecchie generazioni, quale strumento di valorizzazione e trasmissione del patrimonio di conoscenza comunitario, di saprei, di storie e tradizioni." Si legge nel documento. "Oggi, diventa fondamentale promuovere esempi e valori positivi non solo per le nuove generazioni ma anche per tutta la comunità di riferimento." Continua il primo cittadino.

La vita di Zia Concetta, "conosciuta per la sua bontà e generosità d'animo", spesa al servizio della sua famiglia e della collettività, diventa per un giorno simbolo di una città interà e dei tanti cittadini che la stimano.