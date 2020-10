A Cicerale partono i lavori di messa in sicurezza della Sp 83 Gli interventi finiranno entro il prossimo 30 ottobre

La Provincia di Salerno consegna altri lavori di miglioramento della sicurezza stradale, sulla SP 83 nel comune di Cicerale, per un ammontare complessivo di 60.724,76 euro.

“Gli interventi - dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – inizieranno presumibilmente oggi con ultimazione prevista per il 30 ottobre 2020. Si tratta di lavori di sistemazione e messa in sicurezza di tratti di strada fortemente disconnessi. I lavori sono coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno. Apriamo altri cantieri, per la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”