Lavori a Santa Croce, parte il restyling dello spartitraffico Il sindaco di Castel San Giorgio: "Il primo intervento di una lunga serie"

Prendono il via a Castel San Giorgio i lavori di restyling dello spartitraffico all'imbocco della variante nella frazione Santa Croce. L'intervento inizierà nella giornata di domani, mentre da stasera a via Trieste partiranno la manutenzione e il rifacimento stradale. «Tale intervento rappresenta il primo di una lunga serie - sottolinea la sindaca di Castel San Giorgio, Paola Lanzara – Infatti prossimamente saranno eseguiti ulteriori lavori di restyling riguardanti la segnaletica orizzontale e verticale. A breve verrà installato un attraversamento pedonale con semaforo a chiamata». Si tratta di una serie di interventi per la viabilità fortemente voluti dall'amministrazione comunale di Castel San Giorgio guidata dal primo cittadino Lanzara, che sta lavorando alacremente per risolvere il prima possibile la problematica riguardante il passaggio dei mezzi pesanti.