La Solidarietà di Fisciano impegnata su tutto il territorio Sostengo e assistenza al cittadino

Non solo emergenza sanitaria. L’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” di Fisciano, negli ultimi tempi è impegnata territorialmente anche nei servizi socio-assistenzali e/o di prevenzione o contrasto alle patologie in tutte le loro forme e/o articolazioni con servizi alla persona.

Nello specifico, il sodalizio con sede alla frazione Lancusi di Fisciano, predispone periodicamente dei presidi finalizzati ad attività di screening patogeni (visite gratuite cardiologiche, senologiche, dell’udito, della vista, neurologiche ecc) ed organizza corsi di primo soccorso denominati BLSD per fronteggiare improvvise emergenze patologiche sui luoghi di lavoro o negli ambienti scolastici.

Si preannuncia, inoltre, che una volta ripristinata la didattica in presenza presso gli Istituti scolastici, riprenderanno i servizi di controllo in ingresso e in uscita delle scolaresche per finalità di sicurezza.

“Il particolare momento di emergenza sanitaria – dichiara il Presidente de “La Solidarietà Alfonso Sessa – impone la massima osservanza delle prescrizioni e direttive delle Istituzioni preposte e, al riguardo, mi preme rivolgere un grande plauso alla instancabile attività svolta dai nostri volontari e operatori socio-sanitari. Come centro USCA stiamo svolgendo un pressante lavoro, che nonostante i rischi che esso comporta, risulta necessario per contrastare questo nemico invisibile. Un grazie va rivolto anche a tutti i medici dell’Asl che operano presso la nostra sede di Lancusi”.

Il Presidente Sessa, inoltre, ha fatto sapere che appena terminerà l’emergenza sanitaria, riprenderanno tutte le normali attività del sodalizio per andare incontro alle esigenze di tutta la cittadinanza e tornare a una meritata “normalità” che si traduce anche in un maggior coinvolgimento sociale e nella possibilità di riprendere la vita di tutti i giorni