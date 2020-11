Ustionata a Teggiano, c'è bisogno di sangue 0 negativo L'appello per la ragazza rimasta ferita durante un incendio divampato in casa

Urge sangue per la ragazza rimasta ferita e che ha riportato ustioni sul corpo dopo essere rimasta coinvolta nell'incendio divampato all'interno di una abitazione di Teggiano sabato scorso. C'è urgente bisogno di sangue del gruppo “0 negativo”. La donazione potrà essere effettuata presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla dalle ore 8 alle 11:30, recandosi presso il Centro Trasfusionale situato al secondo piano.

Si può donare anche direttamente all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove la ragazza è ricoverata, recandosi dalle ore 8 alle 12 presso il centro trasfusionale ubicato al piano terra del padiglione E. I donatori non devono essere affetti da gravi patologie, non devono aver fatto tatuaggi negli ultimi 6 mesi e non devono essere anemici.