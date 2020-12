"Dedicata a tutti i randagi che non hanno mai avuto un nome" Una nuova installazione a Sala Consilina, dono dei volontari OIPA

Nel cuore del centro storico di località San Raffaele, a Sala Consilina da ieri c'è una nuova immagine che guarda la città. Una scultura dedicata ai tanti cani randagi e che testimonia l'amore e la cura che ogni giorno i tanti volontari dedicano ai nostri amici a quattro zampe.

Enrica Ferricelli, vice delegata dell'associazione OIPA ha condiviso l'immagine sul suo profilo social. "Questo è l' omaggio che la socia dell OIPA Maria Antonietta Di Gregorio ed io abbiamo voluto donare al territorio salese. - Ha spiegato - Questa bellissima installazione realizzata dal maestro Paolo Rubino è dedicata a tutti i randagi che non hanno mai avuto un nome, una carezza, il calore della famiglia...i randagi abbandonati, seviziati, torturati e uccisi per mano dell uomo! Noi come volontari OIPA Salerno e Provincia vogliamo che il nostro sia un territorio sano, dove tutti possano vivere serenamente...animali ed umani. Condanniamo fermamente ogni tipo di violenza sugli animali! Grazie al volontariato Giuseppe Ferricelli per averci aiutato a posizionarla."

In tantissimi hanno apprezzato la nuova installazione, tra questi anche la deputata Anna Bilotti, portavoce del Movimento 5 Stelle che ha commentato: "Appena le restrizioni per contenere il contagio lo consentiranno, sarà un piacere ammirarne la bellezza in presenza...ad oggi complimenti per il nobile pensiero!"