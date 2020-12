Borsa di studio in ricordo di Federica: raccolti 11mila euro La famiglia: "Grazie a tutti"

“Quando non puoi danzare tu, fai danzare la tua anima...” Con queste parole era partita la gara di solidarietà dell'associazione Finamore che aveva deciso di accogliere la richiesta della famiglia di Federica Tropiano, giovane ragazza di Teggiano morta a causa di un incidente domestico, e istituzione di una borsa di studio di danza per aiutare chi, come lei, amava con passione questa forma d’arte e di espressione. In poco più di un mese, sono già stati raccolti oltre 11 mila euro in ricordo di Federica.



«Ringraziamo tutte quelle persone che hanno voluto ricordare la nostra Federica con un gesto concreto, un dono verso la sua passione e verso un progetto che servirà per ricordarla sempre. Grazie anche alle tante aziende del territorio che hanno fatto sentire il proprio supporto e a tutti coloro che hanno partecipato», hanno fatto sapere dalla famiglia della giovane teggianese.

La raccolta, comunque, andrà ancora avanti. A tal fine, per chi fosse interessato ad effettuare una donazione:

IBAN: IT81 G081 5476 4100 0000 0037 042