Buonabitacolo: "Un piccolo dono per ogni anziano della città" L'iniziativa dell'amministrazione in occasione delle festività natalizie

Un cesto di prodotti locali ad ogni anziano della città. Questa l'iniziativa dell'amministrazione comunale di Buonabitacolo che ha deciso di omaggiare le persone più mature per i sacrifici fatti, per le lezioni di vita insegnate e per esprimere vicinanza alle cosiddette fasce più fragili.

"È stato un anno difficile per tutti e in particolare alcuni hanno sofferto la solitudine, l'ansia, la preoccupazione di incappare in una malattia che è seria e pericolosa. - Ha commentato il sindaco Giancarlo Guercio - Abbiamo voluto omaggiare le persone più mature e anziane con un piccolo dono. Se lo meritano. Per i sacrifici che hanno fatto per una vita, grazie ai quali siamo cresciuti nel rispetto dei nostri valori e nelle opportunità che abbiamo avuto per istruirci, per formarci, per svolgere le nostre attività e le nostre professioni. Grazie di cuore a loro per l'importante patrimonio che ci hanno consegnato."

Un piccolo dono fatto di prodotti locali, frutto della maestria degli operatori del settore agroalimentare. Un modo per sostenere anche le piccole aziende del posto.