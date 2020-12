A San Giovanni a Piro una calza piena di caramelle per i bimbi Il sindaco: "Un piccolo pensiero per regalare un'emozione ai più piccoli"

Materiale didattico e una calza piena di caramelle a tutti i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia del Comune di San Giovanni a Piro, in provincia di Salerno. E' l'iniziativa dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Ferdinando Palazzo, partita il 26 dicembre e destinata a proseguire nei prossimi giorni. A consegnare i regali, nel massimo rispetto delle regole anti-covid, sono i volontari del servizio civile che, ad ogni bambino lasciano anche un biglietto firmato dal sindaco: “Felice natale con l’augurio di un proficuo studio”. “Un piccolo pensiero per regalare un’emozione, in questo momento di difficoltà, ai più piccoli del nostro Comune – ha spiegato il sindaco Ferdinando Palazzo – I bambini sono un autentico patrimonio ed è bello sapere che questi doni porteranno gioia. Vederli sorridere ci riempie di speranza. La rinascita del Natale inizia dal nostro futuro”. L’iniziativa, svolta in sinergia con “Terra Cilenti”, ha contribuito anche a sostenere l’associazione “Aiutiamo i bambini autistici aba” di Salento.