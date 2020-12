Bellizzi, file sotto la pioggia: il sindaco scrive alle Poste "Non è tollerabile che i cittadini debbano stare in questo stato, offriamo aula consiliare"

Code interminabili e sotto le intemperie del vento e della pioggia, a Bellizzi interviene il primo cittadino Mimmo Volpe. Il sindaco ha convocato un incontro con gli ispettori sanitari per verificare la funzionalitè degli uffici postali di Bellizzi, invitando la direzione dell'ufficio postare a duna migliore organizzazione del servizio, offrendo anche la possibilità di usufruire dell'aula consiliare del comune alla direzione delle poste.

"Una situazione diventata intollerabile", scrive il sindaco Volpe, "Stamattina ho scritto una nota di protesta alla direzione provinciale delle poste. Ho invitato la direzione dell'ufficio postale di Bellizzi ad una migliore organizzazione del servizio. Ho convocato un incontro per domani 30 dicembre con gli ispettori sanitari per verificare la funzionalità degli uffici di Bellizzi. Non è tollerabile che con la scusa del covid si facciano ammalare le persone tenendole fuori all'intemperie. Vuol dire che faremo a meno dell'ufficio postale e offriamo l'aula consiliare alla direzione delle poste".