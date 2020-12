San Mango Piemonte: tombola online per i bimbi della comunità L'iniziativa per"creare un momento di riconciliazione per i nostri bambini anche se solo virtuale"

Il comune di San mango Piemonte non rinuncia alle tradizione, ma le allinea ai tempi. L'associazione Sorrisi Sparsi in collaborazione con l'amministrazione comunale ha organizzato per domenica 3 gennaio 2021, alle ore 18, la prima edizione della tombolata online con i bambini della comunità.

"La serata ha l’obiettivo di far rivivere ai nostri piccoli il tradizionale gioco da tavolo della tombola, creando così, un momento di riconciliazione anche se solo virtuale tra i nostri bambini." Hanno fatto sapere dal comune. Potranno partecipare tutti i bambini residenti o che frequentano la scuola primaria nel comune di San Mango Piemonte, aiutati da un genitore. All'indirizzo di posta elettronica indicato verranno inviate le quattro cartelle da stampare con il link e le istruzioni per la connessione alla piattaforma.

Le iscrizioni termineranno sabato 2 gennaio 2021 alle ore 12.Il gioco non prevede vincite e montepremi. Inoltre le cartelle e il tabellone sono gratuiti e solo chi farà tombola sarà omaggiato di un premio simbolico.