Esplodono i contagi, a Colliano il sindaco vara il lockdown Divieto di uscire di casa se non per necessità, chiuso il cimitero. Al Comune solo su appuntamento

Decine di casi registrati a distanza di pochi giorni, a fronte di una popolazione di circa 3500 persone. Troppi per non far scattare l'allarme, e così è stato. Il sindaco di Colliano Adriano Goffredo ha firmato un'ordinanza restrittiva valida da oggi fino al prossimo 18 gennaio.

Divieto di uscire dalla propria abitazione se non per motivi di necessità, interdetto anche l'accesso al cimitero cittadino. Vietate feste ed assembramenti, si potrà andare in giro solo una volta al giorno.

Al Comune invece si potrà entrare solo su appuntamento, mentre il mercato settimanale è stato dimezzato: via libera solo alla vendita di prodotti alimentari.

Una linea dura che l'amministrazione spera possa dare i suoi frutti, spegnendo il focolaio e mettendo così in sicurezza la comunità collianese.