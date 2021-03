Pisciotta, in località Gabella continuano i lavori sulla SP447 Strianese: "Gli interventi proseguono senza sosta"

La Provincia di Salerno prosegue i “lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e movimenti franosi” sulla SR ex SS 447 tra Pisciotta e Palinuro. Fu predisposta la chiusura del tratto di strada, in località Gabella all’altezza del lido Anireip fino all’ultimazione dei lavori e/o al ripristino delle condizioni di sicurezza per il transito veicolare.

“I lavori proseguono senza sosta - afferma il Presidente della Provincia Michele Strianese - per eliminare un dissesto franoso rilevante verificatosi da tempo. Utilizziamo fondi regionali POR FESR che il Presidente De Luca ha messo a disposizione della Provincia di Salerno ed in particolare per questo territorio.

Abbiamo realizzato tutta la palificata di sostegno del versante ed è in fase di getto il cordolo di coronamento della palificata stessa. Contiamo di riaprire fra qualche settimana il transito a senso unico alternato. Ci scusiamo per i disagi che stanno sopportando cittadini e imprenditori, ma ora che le condizioni meteorologiche si sono assestate, sicuramente potremo proseguire più speditamente. L’intervento è coordinato dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno.”