Servizio civile finito, ma i volontari continuano ad aiutare Il sindaco di Sanza li ringrazia pubblicamente: "Sono gesti che meritano la giusta considerazione"

Il bene che fa notizia e che merita di essere condiviso. "Ci sono gesti che meritano la giusta e doverosa considerazione, spesso il solo dire grazie non può bastare." Sono le parole con cui il sindaco di Sanza, Vittorio Esposito, ha scelto per ringraziare pubblicamente i ragazzi del servizio civile del comune. Nonostante la loro attività si sia conclusa a fine febbraio, i volontari hanno scelto gratuitamente di continuare a dare un supporto "nell’assistenza alle persone anziane per la registrazione sulla piattaforma Sinfonia della prenotazione della vaccinazione. Dunque stanno continuando ad assistere coloro che si recano in Comune per la registrazione."

La solidarità al tempo del Covid: "Un gesto bello e soprattutto a dimostrazione del valore delle persone. Un gesto per il quale non sarebbe giusto non riconoscere pubblicamente la nostra gratitudine. Dunque a voi cari giovani il grazie dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità. Spesso sono i piccoli gesti che cambiano il volto della società. Il vostro è un bell’esempio di partecipazione civica. Grazie." Il plauso della fascia tricolore e dell'intera amministrazione comunale.