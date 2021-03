Controne: screening gratuito con tamponi rapidi I test ai residenti su base volontaria

Il comune di Controne ha avvisato la cittadinanza della possibilità di partecipare alla somministrazione di tamponi antigenici rapidi su base volontaria. Chi interessato dovrà comunicare la propria disponibilità compilando un modulo presente sulla pagina Facebook dell'Ente e che deve essere consegnato via mail all’indirizzo anagrafecontron_2@libero.it e solo in via eccezionale può essere consegnato a mano presso gli sportelli dell’anagrafe situati all’interno della casa comunale.

La somministrazione sarà effettuata sabato 06/03/2021 dalle ore 14.30 nel piazzale del parcheggio antistante la Comunità Montana Alburni sito in via Uliveto con modalità Drive-IN a cura di personale specializzato.