Sanza: in fiamme il tetto di una casa Paura nella notte

Paura la scorsa notte nel comune di Sanza dove è andato a fuoco il tetto di un'abitazione in contrada Agno. Da una prima ricostruzione pare che le fiamme si siano sprigionate dalla canna fumaria per poi estendersi all'intero tetto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Fortunatamente non si registrano feriti.