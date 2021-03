Cilento a lutto: addio a Peppe Tarallo,ex presidente del Parco Il suo cuore ha smesso di battere oggi al Ruggi di Salerno, è stato anche sindaco di Montecorice

Il Cilento si stringe nel dolore per la morte di Peppe Tarallo, ex Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ex sindaco di Montecorice da sempre in prima linea a difesa e tutela del territorio. Il suo cuore ha smesso di battere oggi all'ospedale Ruggi di Salerno dove era ricoverato a seguito di un intervento chirurgico, aveva 73 anni. Solo una settimana fa, proprio l'ex presindente del parco aveva aggiornato i suoi tanti seguaci attraverso alcuni messaggi via social, rassicurandoli sulle sue condizioni. Oggi la morte improvvisa. Una notizia che ha sconvolto l'interno comprensorio in cui Peppe Tarallo era molto conosciuto e amato. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando da cittadini a rappresentanti istituzionali del territorio cilentano.