Montecorice, bandiere a mezz'asta per l'addio a Peppe Tarallo Oggi i funerali dell'ex sindaco e ex presidente del parco Nazionale del Cilento

Uffici comunali chiusi e bandiere a mezz'asta a Montecorice nel giorno dell'addio a Peppe Tarallo, l’ex sindaco ed ex presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, scomparso all’età di 73 anni. Il funerale sarà celebrato oggi alle 16.30 presso la Chiesa Santissima Maria del Carmine, ad Agnone Cilento.

Il presidente del Parco, Tommaso Pellegrino ha assicurato che Tarallo sarà ricordato degnamente.

«Siamo addolorati per questa grave perdita e ci i stringiamo, in questo momento difficile, attorno alla famiglia di Peppe che è stato il primo sindaco Verde in Italia. E’ stato un ambientalista esemplare e un difensore appassionato della sua terra», il cordoglio del consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, di Fiorella Zabatta, dell’ esecutivo nazionale dei Verdi e Dario Barbirotti del Sole che Ride di Salerno.

Tanti i rappresentanti locali, le associazioni e i cittadini che si sono uniti nel ricordo di un uomo che si è sempre battuto per il territorio.