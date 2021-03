Sant'Egidio: prosegue l'installazione del nuovo semaforo "Abbiamo deciso di eseguire le opere durante le ore notturne con meno disagi per i cittadini"

La Provincia di Salerno sta procedendo, durante le ore notturne, con le attività necessarie al posizionamento del semaforo a Sant'Egidio del Monte Albino.

“Abbiamo deciso – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – con la disponibilità dell’impresa esecutrice delle opere, di eseguire in orario notturno gli interventi. In quanto zona rossa abbiamo un orario di coprifuoco che ci permette di lavorare di notte con minori disagi per i cittadini. Durante il giorno, visto il forte transito veicolare sull’incrocio, sarebbe stato impossibile.

Nelle notti tra il 22 e il 24 marzo abbiamo realizzato gli attraversamenti stradali utili alla semaforizzazione dell'incrocio tra la SS 367 e le SSPP 185 e 380. I lavori sono a buon punto.

L’intervento è coordinato dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno. La Provincia c’è e continua, con un altro cantiere attivo sul nostro territorio, non solo a migliorare la sicurezza della nostra rete viaria, ma anche a promuovere sviluppo e occupazione in un momento delicato come questo."