Controlli antiCovid a Nocera Superiore: sanzionate due persone Provenivano da Sorrento, il commento del sindaco Cuofano

Poco fa, durante i controlli antiCovid nel comune di Nocera Superiore, sono stati fermati, identificati e sanzionati per violazione delle norme, due cittadini provenienti da Sorrento. "Entrambi recidivi, laddove dovessero ripresentarsi nel comune, saranno destinatari di immediato Foglio di Via con divieto di ritorno in città." Fa sapere il sindaco Giovanni Maria Cuofano.

"Ringrazio il Comandante per il supporto ed il lavoro di controllo del territorio a tutela della sicurezza per i cittadini. Un grande sforzo lo stanno compiendo anche i nostri agenti di Polizia Locale attraverso quotidiani pattugliamenti su tutto il territorio sia sul versante della sicurezza urbana, sia sul fronte dell'osservanza delle norme anti-Covid."