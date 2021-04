Addio a Tonino Alfieri, tra i fondatori della Cassa Rurale Lutto in Cilento, il cordoglio del sindaco Adamo Coppola

Lutto in Cilento. È venuto a mancare Tonino Alfieri, padre del sindaco di Capaccio Franco. L'uomo aveva 82 anni e viveva a Torchiara. Figura di grande spessore, è stato tra i fondatori della Cassa Rurale ed Artigiana di Copersito Cilento, ora BCC, che ha dato lavoro a tanti giovani, Istituto bancario che ha rappresentato e rappresenta un punto di riferimento per tanti cittadini ed imprenditori. Ha creato dal nulla l'azienda di famiglia che dal piccolo comune come Torchiara, oggi è lanciata su palcoscenici nazionali. Da uomo di politica ,ha dato tanto al Cilento, una eredità che ha raccolto il figlio Franco, brillante amministratore e leader politico da oltre 35 anni.Tanti i messaggi cordoglio, tra questi, quello del sindaco di Agropoli, Adamo Coppola:

"A Franco, a Domenico, a Lucio, a Elvira, come alla moglie Maria, ai familiari giunga il mio forte abbraccio, quello dell'Amministrazione comunale che rappresento e della nostra comunità in questo momento doloroso.

Quando scompare un genitore, va via un pezzo di noi, chi ci ha insegnato la direzione da prendere nel percorso della vita, asciugando le lacrime nei momenti difficili e sorridendo con noi nelle gioie. Ricordo gli abbracci che ci scambiavamo ogni volta che avevamo il piacere di incontrarci con Tonino. Era prodigo di consigli ed osservazioni, sempre preziosi. Caro Tonino, ci mancherai."