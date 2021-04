Borgo dei borghi: Albori sfiora il podio e si posiziona quarto Trionfa la Calabria con Tropea. La classifica finale

Albori, la piccola frazione del comune di Vietri sul Mare, si posiziona quarta nella classifica finale dei borghi più belli d'Italia. La competizione nazionale, giunta alla sua ottava edizione, è stata lanciata dalla trasmissione televisiva speciale Kilimangiaro su Rai 3. Al primo posto trionfa la Calabria con Tropea, al secondo posto Baunei in Sardegna, al terzo posto Geraci Siculo in Sicilia. Ad un passo dal podio, il piccolo e suggestivo borgo salernitano, che si trova a trecento metri dal mare, l'unico paese della Campani in finale. La classifica finale, svelata in onda nella serata di domenica 4 aprile, è stata stilata in base ai voti dei telespettatori e quelli di una giuria di esperti. In tantissimi hanno partecipato esprimento la loro preferenza.



"Un bel risultato tenuto conto che era una competizione nazionale. Un grazie particolare va a tutti coloro che si sono adoperati per farci giungere quasi in vetta alla classifica ed al giudice di gara, lo chef Rosanna Marziale che ha votato per il nostro piccolo borgo" Ha commentato il sndaco Giovanni De Simone.

Questa la classifica finale:1 Tropea (Calabria), 2 Baunei (Sardegna), 3 Geraci Siculo (Sicilia), 4 Albori (Campania), 5 Grottammare (Marche), 6 Campli (Abruzzo), 7 Malcesine (Veneto), 8 Pietramontecorvino (Puglia), 9 Corciano (Umbria), 10 Cocconato (Piemonte), 11 Finalborgo (Liguria), 12 Valsinni (Basilicata), 13 Trivento (Molise), 14 Pofabbro (Friuli-Venezia Giulia), 15 San Giovanni in Marignano (Emilia-Romagna), 16 Buonconvento (Toscana), 17 Borgo Valsugana (Trentino-Alto Adige), 18 Issime (Valle d’Aosta), 19 Pomponesco (Lombardia), 20 Pico (Lazio).