Nuovi alunni positivi nel Salernitano: sindaci chiudono scuole Si torna in Dad in alcuni comuni della provincia: le ordinanze dei primi cittadini

Nuovi alunni positivi in provincia di Salerno, in diversi comuni slitta, ancora, il rientro tra i banchi. A Mercato San Severino, dopo la notizia della positività di un’alunna e di un alunno, frequentanti rispettivamente la classe 5A e la classe 2A della scuola “Emilio Pesce” al Capoluogo, appartenenti allo stesso nucleo familiare e residenti nella frazione Spiano, il sindaco ha disposto, per domani, la chiusura della struttura scolastica al fine di consentire la sanificazione straordinaria e l’ultimazione dell’elenco contatti da parte dell'Asl, la sanificazione straordinaria dello Scuolabus, la sospensione della frequenza scolastica in presenza degli alunni che hanno utilizzato lo scuolabus nella tratta Spiano-Capoluogo nei 14 giorni precedenti la positività dei due alunni. Il primo cittadino, Antonio Somma, ha anche chiarito che "non risulta alcun caso di positività al Covid tra gli alunni, i docenti ed il personale amministrativo della scuola “San Tommaso d’Aquino”. Sulla base della positività di un genitore di un’alunna della classe 1G, la direzione scolastica ha sospeso precauzionalmente la didattica in presenza di tale classe in attesa dell’esito del tampone dell’alunna previsto per domani."

Nel comune di Campagna, a seguito della comunicazione del dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Palatucci” di un' alunna della scuola primaria, presso il plesso scolastico “Collodi”, risultata positiva al virus, il sindaco Roberto Monaco ha ordinato la chiusura del plesso sito in località Quadrivio per i giorni 12 e 13 aprile al fine di consentire la sanificazione di tutto il plesso scolastico.

A Santa Marina, vista l’attuale situazione epidemiologica e considerato che tra le persone risultate positive al Covid ci sono anche sei alunni che frequentano il plesso scolastico di Santa Marina, il sindaco Giovanni Fortunato ha disposto per domani, lunedì 12 aprile, la chiusura della scuola. "Colgo l’occasione per rinnovare l’invito a tutti i miei concittadini a prestare la massima attenzione al rispetto delle regole, unica arma di difesa in nostro possesso per contrastare il contagio e ritornare al più presto alla normalità." L'appello della Fascia Tricolore.

Nuova ordinanza anche a San Pietro al Tanagro dove il sindaco ha disposto la sospensione dell’attività didattica in presenza per la prima classe elementare, poiché un alunno è risultato contatto diretto di un positivo. A Caggiano, poi, si dovà attendere martedì 13 aprile per il rientro tra i banchi. La decisione è stata assunta in quanto non sono ancora stati resi noti tutti gli esiti dell’attività di screening scolastico realizzata il 9 aprile che ha interessato 200 persone tra personale scolastico, alunni e genitori.