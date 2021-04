Fisciano: annullato il sequestri dei beni del comune Svolta nell'inchiesta sul compostaggio: parla il sindaco Sessa

Questa mattina, il Tribunale del Riesame ha annullato il sequestro preventivo emesso dal GiP di Nocera Inferiore per l'impianto di compostaggio di Fisciano. Un sequestro da un milione e 950mila euro a carico del comune e della società Fisciano Sviluppo spa che scaturisce da un'indagine sulla progettazione e realizzazione di un impianto di compostaggio aerobico in località Prignano. Nell'inchiesta, sono indagate 13 persone per truffa e tentata truffa aggravata.

Il sindaco Vincenzo Sessa ha annunciato che è stata disposta la restituzione di tutti i beni al comune di Fisciano. E' in programma per domani una conferenza stampa in merito alla vicenda. "Abbiamo sempre confidato nel lavoro della magistratura e continuato il nostro lavoro a testa alta per la nostra Comunità. Un ringraziamento a tutti per la vicinanza e l’affetto mostratomi in questi giorni ed un saluto affettuoso a tutti i detrattori delle nostra Città." Ha commentato il primo cittadino.