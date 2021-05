Abbandonati in un sacco tra le bottiglie: salvati 6 cuccioli Sono intervenute le guardie dell’Accademia Kronos di Salerno

"Nessuna pandemia riuscirà a cambiare la malvagità e la crudeltà degli esseri umani." E' il duro commento delle Guardie Zoofile del Nucleo Provinciale dell'Associazione Accademia Kronos che, pochi giorni fa, hanno portato in salvo 6 cucicioli di cani abbandonati nel comprensorio Olivetro Citra-Colliano.

Il proprietario di un bar, incuriosito dai guaiti di alcuni cani, si è avvicinato ad una campana del vetro ed ha scoperto che il guaito proveniva dai sei piccoli abbandonati in un sacco tra le bottiglie. Sul posto sono immediatamente giunte alcune guardie e, dopo i primi accertamenti ed i rilievi tecnici, sono stati allertati anche il Comando Stazione carabinieri Forestali ed l'ASL.

"Dopo tali attività iniziali il personale AK ha attivato dei mirati controlli sul territorio che hanno consentito di contestare sanzioni amministrative per oltre 1200 euro a carico di alcune persone residenti tra Oliveto Citra e Colliano per violazioni in materia di animali d'affezione ed in particolare mancata iscrizione all'anagrafe canina ed omessa denuncia di smarrimento di cani. Nei prossimi giorni proseguiranno le indagini per acquisire elemnti utili a poter risalire all'identità di chi ha abbandonato i sei cuccioli." Scrivono dall'accademia Kronos. I cuccioli, intanto, sono stati portati presso una struttura abilitata con la speranza che quanto prima possano essere adottati.