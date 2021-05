Mercato San Severino: lavori a 18km di viabilità cittadina Sindaco:“Decoro urbano e sicurezza condizioni indispensabile per una città vivibile ed attrattiva"

Proseguono regolarmente i lavori di adeguamento e sistemazione di 18 km di viabilità cittadina. Gli interventi per un importo complessivo di Euro 5.148.609 con finanziamento a fondo perduto deliberato a fine 2018 dalla Regione Campania, riguardano il rifacimento dei piani di asfalto nei tratti viari interessati, oltre alla realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale, al miglioramento delle intersezioni stradali ed all’installazione di telecamere di sorveglianza, ed hanno finalmente potuto prendere il via dopo uno stallo di circa due anni dovuto al protrarsi dell’iter giudiziario a seguito del ricorso al TAR della seconda ditta in graduatoria.

Stipulato il contratto d’appalto con la ditta aggiudicataria dei lavori, lo scorso venerdì 23 aprile si è definitivamente chiusa la vicenda con la pubblicazione della sentenza di merito del TAR che ha dato ragione alla stazione appaltante e quindi al Comune di Mercato S. Severino.

Gli interventi hanno già interessato ed interesseranno:

- Arteria viaria di collegamento tra i comuni di Mercato San Severino e di Montoro (Tratto SR 88 Pandola – Acigliano; Via Delle Puglie fino al limite di confine del territorio con il comune di Fisciano);

- Inizio Rotatoria- Via Aldo Moro fino all’intersezione con via Faraldo SP 24 e confine territoriale del comune di Fisciano;

- Arteria viaria di collegamento tra i comuni di Mercato San Severino – Bracigliano (Tratto Via Tenente Falco, Tratto SR266, SP 98 Via Ciorani con le Frazioni Carifi, Torello, Priscoli e Ciorani, SP4 da via Macello fino all’incrocio con SP 309 in via Tosta;

- Corso Armando Diaz;

- Arteria viaria di collegamento tra i comuni di Baronissi - Fisciano (Università degli Studi di Salerno) - Mercato San Severino - Roccapiemonte SP 309 (Via Spiano - Zona Ospedaliera “Gaetano Fucito”, Via Bagnara Via Carratù, Via Eliseo e Via Tosta)

L’Assessore Erminio Della Corte, come consuetudine, ha illustrato alcuni dettagli tecnici degli interventi. “L’intervento si sostanzia in una generale riqualificazione straordinaria del piano viario di 18 km di strade del nostro territorio che ne assicurerà chiaramente maggiore funzionalità, anche in presenza di rilevanti fenomeni atmosferici, e più elevati standard di sicurezza. I lavori quindi non si limiteranno al semplice rifacimento della sede stradale in termini di pulizia della stessa con conseguente posa del nuovo manto di asfalto. Sono previsti interventi aggiuntivi quali la pulizia delle cunette a margine della carreggiata e dei tombini di convogliamento delle acque piovane, la messa in quota dei chiusini, il rifacimento della segnaletica orizzontale e l’adeguamento delle dimensioni dei pozzetti d’ispezione dei sotto-servizi, mediante anche il rifacimento con anelli di prolunga”.

I consiglieri di maggioranza Gennaro Esposito ed Antonio Basile all’unisono hanno affermato che “si chiude finalmente una vicenda che stava bloccando interventi vitali per il rilancio della nostra Città che si sta sempre più riaffermando come traino per la Valle dell’Irno e la Provincia di Salerno e che, chiaramente, non può derogare dal decoro urbano e dalla sicurezza delle proprie strade per compiere il definitivo salto di qualità”

Chiusura per il Sindaco Somma chiaramente soddisfatto per la prosecuzione dei lavori.

“Purtroppo abbiamo pagato un gap temporale non dovuto a responsabilità dell’Amministrazione e degli Uffici Comunali ma al lungo iter giudiziario circostanza che, nostro malgrado, spesso tiene ostaggio le stazioni appaltanti.

Siamo finalmente giunti a conclusione di questo complesso iter giudiziario che, chiaramente, con la pronuncia favorevole al Comune di Mercato S. Severino non ha fatto altro che certificare l’osservanza delle norme da parte degli Uffici Comunali, cosa di cui eravamo ovviamente certi. Ora non ci resta che provare a recuperare quanto più possibile il tempo che definirei “sprecato” continuando a lavorare sodo, come già sta avvenendo, per giungere presto alla consegna dei lavori restituendo quanto prima alla Città ulteriori elementi di decoro urbano e sicurezza stradale.

Sono queste a nostro avviso le basi per continuare a costruire una Città che sia innanzitutto vivibile per la propria comunità ma al tempo stesso attrattiva”.