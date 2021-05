Liceo "Marone" di San Severino, sopralluogo di Strianese Per la scuola disponibili altri 6 milioni di euro: col presidente della Provincia anche De Luca

Il presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, ha visitato il liceo "Publio Virgilio Marone" di Mercato San Severino, insieme al deputato. Piero De Luca e al sindaco Antonio Somma. I lavori erano stati completati dalla Provincia già lo scorso anno scorso e l’Istituto scolastico era stato messo in funzione sbloccando un iter burocratico ormai fermo da anni.

“Una bellissima struttura - dichiara il presidente Michele Strianese - articolata su tre plessi che ospita adesso più di 40 aule e tanti laboratori, per circa 1000 studenti provenienti da tutta la valle dell'Irno. Siamo andati a comunicare alla dirigente scolastica che la Provincia di Salerno, grazie a finanziamenti statali, ha riservato altri 6 milioni di euro per l'ampliamento di questa vera e propria cittadella scolastica. Completeremo il tutto con una palestra da 1000 mq coperta, un campo polifunzionale all'aperto e un altro fabbricato destinato alla didattica che ospiterà 20 aule e 4 laboratori", le parole dell'inquilino di Palazzo Sant'Agostino.

"Stiamo lavorando tantissimo per le infrastrutture scolastiche ed abbiamo programmato opere per 46 milioni di euro che saranno spesi nei prossimi mesi ed anni in tutta la provincia salernitana. Questa di Mercato San Severino già è un'opera straordinaria, ma con l'ulteriore ampliamento programmato diventerà un fiore all' occhiello per noi come Provincia di Salerno e per l'intero territorio", conclude Strianese.