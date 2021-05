Angri:al liceo La Mura conclusi i lavori di messa in sicurezza Interventi per un importo complessivo di circa 90mila euro

La Provincia di Salerno ha concluso i lavori di miglioramento della sicurezza presso il Liceo La Mura di Angri.

“Il liceo La Mura - dichiara il Presidente Michele Strianese - è stato interessato da lavori di sistemazione delle aree esterne e di manutenzione degli ambienti dei due plessi che occupano l'istituto, per un importo complessivo di circa 90mila euro.

Nello specifico sono stati eseguiti lavori di taglio alberi, di sistemazione pannelli controsoffittatura nuovo edificio, di sistemazione area esterna adiacente al vecchio edificio, di sostituzione pluviali vecchio edificio, di impermeabilizzazione (circa 500 mq) nuovo edificio, di sistemazione piastrelle bagni nuovo edificio, di sostituzione lavabi nuovo edificio, di sistemazione area esterna di accesso al nuovo edificio.

L’intervento è stato coordinato dal settore Edilizia scolastica e Patrimonio, diretto da Angelo Michele Lizio, con il supporto del consigliere provinciale delegato all’edilizia scolastica Antonio Sagarese. Oltre alla prioritaria tutela del diritto allo studio in sicurezza - conclude Strianese - va ricordato che ogni cantiere aperto ci consente di promuovere sviluppo e occupazione in un momento particolarmente delicato come questo.”