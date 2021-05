Siano: si torna in classe, riaprono le scuole Ordinanza del sindaco Marchese

Da lunedì 31 maggio con un’apposita ordinanza il sindaco di Siano Giorgio Marchese ha disposto il riavvio delle attività didattiche in presenza della Scuola secondaria di primo grado di Via Pulcino e del Plesso di Piazza Aldo Moro. Le lezioni in presenza erano state sospese il 16 maggio scorso in attesa di un “miglioramento della situazione sanitaria”, così si legge sulla pagina ufficiale dell'Ente.