Angri: protesta contro dirigente scolastica del Primo Circolo La deputata Villani: "Non siete soli, sostengo la vostra battaglia"

"La nostra scuola è in decadenza, noi facciamo la resistenza" Recita uno dei tanti striscioni che, questa mattina, i genitori e il personale docente del Primo Circolo di Angri, hanno esposto nel corso della protesta contro la dirigente scolastica. Alla base della mobilitazione ci sarebbe "il discontento ma soprattutto la poca serenità e armonia vigente nell'ambiente scolastico e la mancanza di sicurezza e pulizia per i piccoli alunni compresi tra i 3 e gli 11 anni" Così come denunciato in una nota a firma del vice presidente del consiglio di circolo, Emilio Corrado Mancino.

Una manifestazione organizzata per "dar voce" alle lamentele dei tanti gentori che, a loro dire, avrebbero più volte fatto appello alle istituzioni senza, però, ottenere alcun riscontro. Sulla protesta si è espressa anche la deputata del Movimento 5 Stelle, Virginia Villani.

“Non siete soli, sostengo la vostra battaglia. Esprimo la mia solidarietà ai genitori e al personale docenti del Primo Circolo di Angri che stanno vivendo una situazione davvero paradossale” Scrive in una nota la Deputata.

“La scuola dovrebbe essere caratterizzata da un clima armonico e costruttivo, mentre invece quello che sta accadendo nel Primo Circolo di sicuro non rispecchia questo spirito e ciò è inaccettabile. Già dallo scorso settembre, mi sono interessata a questa vicenda, cercando un confronto ed un dialogo con la dirigenza della scuola, purtroppo senza successo. Non è facile trovare una risposta istituzionale ad una questione così delicata, ma sul caso, mi sono interfacciata più volte con il Ministro dell'Istruzione, con l'Ufficio Scolastico Regionale, con l'ispettrice Di Natale, il responsabile il capo dipartimento del Miur, il dott. Stefano Versari e tutti i responsabili preposti per cercare insieme una soluzione e ripristinare il corretto funzionamento di una scuola, da sempre fiore all'occhiello dell'Agro Sarnese Nocerino. Ho portato il caso in Parlamento ed il mio impegno continuerà. Ai genitori e al personale docente, che stanno vivendo questo periodo così difficile, posso promettere che insieme andremo fino in fondo e di certo, arriveremo ad una conclusione. In questa battaglia non sono soli!” conclude la Deputata M5S Virginia Villani.