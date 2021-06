Fine dell'anno scolastico, sindaco Somma: grazie a studenti, famiglie e docenti "L'estate meritate di viverla più che mai"

“Si è concluso il secondo anno scolastico pesantemente condizionato dalla pandemia, l'anno che tutti auspicavamo fosse quello della ripartenza e che ci ha visti, purtroppo, nuovamente costretti a sacrifici e rinunce penalizzando innanzitutto i nostri ragazzi, il loro diritto allo studio ed alla socialità. Ma dobbiamo ripartire da questi ultimi mesi vissuti finalmente con un graduale rientro in aula, con un'apparente ritorno alla normalità sotto la spinta, anche, dell'accelerata nella campagna vaccinale a livello nazionale e, chiaramente, nella nostra Città”. Sono le parole affidate ai social del sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma che continua: “Per la gestione di quest'altro anno molto duro e reso ancor più faticoso dalla pandemia, non posso non ringraziare innanzitutto tutti gli studenti e le loro famiglie estendendo il ringraziamento chiaramente ai dirigenti scolastici, al corpo docente, al personale scolastico ed a tutti coloro hanno lavorato per rendere meno difficoltosa e più sicura la vita scolastica. L'estate è sempre il momento più atteso dagli studenti credetemi, quest'anno meritate più che mai di viverla a pieno e di riprendervi tutta la socialità cui avete dovuto rinunciare in questi mesi. Vi aspetta una nuova estate che vi auguro sia ricca di esperienze, di condivisioni con gli amici e di crescita personale.

Ci rivedremo in aula a settembre fiduciosi che tutto questo resti solo un brutto ricordo” conclude la fascia tricolore.