Taglio del nastro per la "nuova " Piazza Plebiscito a Sapri "A breve, al via i lavori al Porto cosi da completare l’opera di rinnovamento e rilancio della città

Una "nuova" piazza Plebiscito a Sapri, completamente rinnovata rispetto al passato. Ieri il taglio del nastro nella città della Spigolatrice, presenti all'inaugurazione in sindaco Antonio Gentile e il consigliere regionale Luca Cascone.



I lavori, che sono durati un anno e mezzo circa - anche a causa della pandemia che ne ha rallentato l’esecuzione- hanno interessato sia il restyling della piazza dove sorge la Chiesa Madre, resa anche in parte pedonale, sia il rifacimento del manto stradale e una serie di opere accessorie nelle vie limitrofe, per una riqualificazione complessiva del centro della città.

"A breve inizieranno anche i lavori al Porto così da completare l’opera di rinnovamento e rilancio della città portata avanti in piena sinergia dalla Regione Campania e dall’amministrazione comunale di Sapri." Le parole del consigliere Cascone.