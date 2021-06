Giungano entra nell'unione dei comuni Paestum - Alto Cilento "La sua area industriale va ad ingrandire ed arricchire la zona produttiva dell’Unione"

L’Unione dei Comuni Paestum – Alto Cilento continua a crescere, a testimonianza del buon lavoro svolto in questi anni. Il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, annuncia con soddisfazione che il comune di Giungano si aggiunge ai componenti dell’ente per una Comunità, che conta circa 60 mila abitanti, portando a 11 il numero dei comuni che ne hanno parte.

"Con l’ingresso di Giungano, la sua area industriale, votata principalmente al settore agroalimentare, va a integrarsi con quelle dei Comuni di Cicerale, Ogliastro Cilento, Capaccio Paestum e Agropoli, ingrandendo e arricchendo la zona produttiva dell’Unione che ho l’onore di presiedere. - Scrive via social Franco Alfieri - In questo modo, oltre a puntare sul turismo mosso dalle bellezze artistiche e paesaggistiche, dal mare incontaminato e dall’enogastronomia, possiamo puntare anche sulla forza delle industrie e dell’artigianato. Siamo certi che il Comune di Giungano darà il suo importante contributo: lavorare insieme agli stessi obiettivi, unendo le forze in campo, aiuta a raggiungerli prima e meglio."