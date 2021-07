Sant'Egidio e Nocera Superiore, nuovi semafori per la sicurezza stradale La Provincia di Salerno sta concludendo i lavori su due incroci pericolosi

La Provincia di Salerno sta concludendo i lavori per l’installazione di due nuovi impianti semaforici per migliorare la sicurezza di due incroci molto pericolosi. Il primo si trova a Sant'Egidio del Monte Albino, alla frazione Orta Loreto, il secondo a Nocera Superiore, a ridosso dell'area mercatale.

"Il semaforo di Sant'Egidio del Monte Albino - dichiara il presidente Michele Strianese - è stato realizzato all'incrocio tra la ex SS 367 (Via G. Pepe) e la strada alternativa alla statale 18. Si trova nella frazione Orta Loreto in un punto pericoloso e trafficato, al confine con il territorio di Pagani. Nei prossimi giorni sarà messo in funzione e gestito dai Comuni di Pagani e Sant'Egidio, e subito dopo verrà completato il nuovo manto stradale e la relativa segnaletica orizzontale e verticale. Il secondo semaforo di Nocera Superiore, si trova invece in via II traversa Petrosino e ricade nell'ambito dei lavori di completamento dell'alternativa alla SS 18 che la Provincia di Salerno ha sboccato negli ultimi mesi e che stanno riguardando in particolare il territorio di Nocera Superiore ma anche quello di Pagani, Angri e Sant'Egidio del Monte Albino", il dettaglio degli interventi dell'inquilino di Palazzo Sant'Agostino.

"La Provincia di Salerno - conclude Strianese - ha investito circa 1 milione e mezzo di euro per migliorare la sicurezza delle nostre strade con la realizzazione di marciapiedi, zanelle, asfalto, segnaletica di sicurezza. E proseguiamo su tutta la nostra rete viaria, come in questo caso nell’Agro Nocerino Sarnese".