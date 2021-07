Sassano in festa per l'ex capitano del Napoli Beppe Bruscolotti Il sindaco Rubino ha annunciato il conferimento della cittadinanza onoraria

Festa grande a Sassano in onore del concittadino Beppe Bruscolotti. Il calciatore del Napoli ieri sera è stato accolto con entusiasmo ed affetto in piazza Umberto I, trasformata per l’occasione in un palcoscenico di colore azzurro. Nel corso dell'evento Bruscolotti, intervistato dal giornalista RAI, Gianfranco Coppola, ha raccontato la sua vita da calciatore svelando anche simpatici aneddoti, tra applausi e risate. Al termine della serata il sindaco, Domenico Rubino, ha annunciato il conferimento della cittadinanza onoraria che sarà ufficializzata nel corso di un consiglio comunale ad hoc. La notizia è stata accolta da Bruscolotti con estrema emozione.