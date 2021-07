Comuni ciclabili FIAB: l'ambito vessillo a sei città cilentane Premiate Camerota, Capaccio, Castelnuovo, Piaggine, Roccagloriosa e San Giovanni a Piro

Nella splendida cornice del parco archeologico di Paestum, si è svolta ieri sera la cerimonia di consegna della Bandiera Gialla dei Comuni ciclabili. Sono sei i comuni della Campania premiati con l'ambito vessillo di FIAB, tutti cilentani. Si tratta di Camerota, Capaccio, Castelnuovo, Piaggine, Roccagloriosa e San Giovanni a Piro. Un riconoscimento per quelle città che hanno adottato azioni a favore della mobilità ciclabile e del cicloturismo.

Il Comune di Piaggine, ritira per il secondo anno questo riconoscimento, confermando la volontà dell'Amministrazione di puntare su turismo sostenibile e creando "reti" di collaborazioni con altri partner, pubblicie privati. Tra le motivazioni del riconoscimento: aver limitato la velocità nel centro urbano e nelle adiacenze della scuola, aver sviluppato progetti sul turismo sostenibile quali "Cilento ti dà la Carica"(in fase di esecuzione lavori), "Cervati Green" (ammesso a finanziamento da Ministero Infrastruttire e Trasporti), "Ciclovia Piaggine-Monte Vivo" (Candidato a Bando Piano Regionale Mobilità Ciclabile Regione Campania ed in attesa di istrutttoria), adesione a progetto di Bike Scharing del Parco Nazionale Cilento. Il Sindaco e l'Amministrazione comunale.

Anche Camerota ha ritirato l’ambito il vessillo e l'amministrazione ha voluto ringraziare la Fiab Camerota, nella persona di Angela Di Lorenzo, "Per aver dato la spinta iniziale e per aver seguito il Comune in tutte le fasi, anno per anno."