Più sicurezza a Vietri sul Mare: entrano in funzione altre 16 telecamere Ecco dove sono state installate

Più sicurezza a Vietri sul Mare: sono state installate e messe in funzione anche in remoto con il comando vigili urbani altre sedici telecamere che si vanno ad aggiungere a quelle già esistenti per un maggiore controllo del territorio. I nuovi dispositivi sono stati così posizionati: 3 Telecamere con Router e Sim Dati in Piazza Matteotti; 3 Telecamere con Router e Sim Dati in zona Salesiani; 2 Telecamere con Router e Sim Dati in Piazza Amendola presso la scalinata che accede al Corso; 4 Telecamere con Router e Sim Dati a Marina di Vietri; 2 Telecamere con Sim Dati a Dragonea, piazza Punzi; 2 Telecamere con Sim Dati Dragonea, S. Vincenzo/ Padovani. Un importante risultato che aiuterà forze dell'ordine e amministrazione nella lotta agli illeciti e alla tutela del decoro urbano.