Al via i lavori alla galleria Sigillitto a Caggiano Stanno per partire gli interventi della Provincia di Salerno

La Provincia di Salerno sta per iniziare i lavori di ripristino funzionale e di efficientamento dell’impianto di illuminazione e segnaletica di sicurezza e preavviso della Galleria Sigillitto sulla SP 442 a Caggiano, per l’importo complessivo di 90.641,38 euro.

“I lavori - dichiara il Presidente Michele Strianese - inizieranno presumibilmente il 6 settembre prossimo e consistono nella pulizia profonda e verniciatura dei piedritti della Galleria Sigillitto, con il rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale.

L’intervento è coordinato dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, con il supporto del Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno. Apriamo nuovi cantieri - conclude il Presidente Strianese - per la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”