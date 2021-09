Nocera Superiore: al via la rassegna "Sabato al Parco" 4 appuntamenti, tutti di sabato, tutti al Parco Archeologico Urbano dall'11 settembre al 2 ottobre

Quattro appuntamenti, tutti di sabato, tutti al Parco Archeologico Urbano. Nocera Superiore rilancia la programmazione degli eventi all’interno dei siti archeologici del territorio con la rassegna “SABATO AL PARCO”, in agenda dall’11 settembre al 2 ottobre per quattro sabato di fila.

Un cartellone promosso dall’Assessorato all’Archeologia e finanziato dal POC: quattro eventi all’aperto con musica, teatro, poesia e danza.

Si comincia sabato 11 con “Musica e Poesia sotto le stelle”, concerto a cura dell’Orchestra dell’Istituto Superiore Galizia ed intervallo con reading della raccolta poetica “Anima e Dintorni” di Maria Villani.

Sabato 18 sarà la volta del teatro en plein air con “Addio amore”: rappresentazione a cura della Compagnia l’Edera.

L’ultimo sabato di settembre, il 25, performance artistica con “Danza sotto le stelle”, a cura dell’Officina delle Arti

L’ultimo appuntamento della quaterna al Parco Archeologico è in programma il 2 ottobre con “La Divina Commedia in volgare...ma non troppo”, a cura della Compagnia “Tragicamente Comici ”guidata da Mario Merolla.

Tutti gli eventi avranno inizio alle ore 19:30 con ingresso gratuito sino ad esaurimento posti. Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle norme anti Covid.