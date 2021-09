Pellezzano, sindaco consegna riconoscimenti ai dipendenti comunali in pensione "Quando un Comune è piccolo, i dipendenti diventano parte di una famiglia"

Una cerimonia di saluto, come forma di un sentito ringraziamento ai dipendenti comunali, oggi in pensione, che nel corso degli anni hanno messo a disposizione il proprio tempo e la propria professionalità al servizio dei cittadini. E’ così, che l’Amministrazione Comunale di Pellezzano, sabato 18 settembre 2021, alle ore 10.30, presso l’Aula Consiliare “Aldo Moro” di Palazzo di Città, ha deciso di voler predisporre un saluto speciale ai dipendenti che negli anni hanno raggiunto la meritata pensione. Alla cerimonia sarà presente anche la Senatrice Eva Longo Senatore che ha ricoperto diversi mandati da Sindaco e conosce la storia professionale di ogni dipendente.

Nella circostanza il Primo Cittadino ha scritto una lettera che ha inviato a tutti gli ex dipendenti comunali. “Il Comune non è fatto solo di burocrazia e di atti – si legge nella missiva - ma soprattutto di persone. La consegna dei riconoscimenti avverrà alla presenza dei consiglieri di maggioranza e opposizione e di tutti i dipendenti comunali. Sono le persone a mandare avanti la macchina amministrativa: quando un Comune è piccolo, i dipendenti diventano parte di una famiglia e faremo tesoro dell’esperienza lavorativa e umana che ci hanno lasciato in dote gli ex dipendenti. Non c’è “colore politico, riconoscendo il grande lavoro svolto da tutti i dipendenti comunali a servizio della comunità”.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative di contrasto all’emergenza sanitaria, con una limitata presenza di pubblico, determinata dalla capienza massima che l’Aula Consiliare è in grado di contenere per simili occasioni.