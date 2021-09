Roccapiemonte, al via il soggiorno climatico per gli anziani «Una bella opportunità di svago dopo un periodo brutto e di restrizioni»

L'estate non è affatto finita per i cittadini di Roccapiemonte. Stamane infatti gli anziani che hanno presentato domanda al Comune, sono partiti alla volta di Nova Siri (provincia di Matera) per il soggiorno climatico di una settimana (rientro previsto il 26 settembre). A seguire l'iter per questo nuovo appuntamento, i responsabili dell'Ufficio Politiche Sociali del Comune, il consigliere comunale Valeria Pagano e il sindaco Carmine Pagano. I "nonnini" di Roccapiemonte saranno ospiti del Villaggio Giardini di Oriente, un'oasi da sogno, una struttura immersa all’interno di un’area verde di cinque ettari, tra ulivi, aranceti, splendide spiagge e mare cristallino. Insomma, un vero eden del relax, del piacere e del divertimento, grazie alle tante possibilità di svago e ai servizi che offre con 3 piscine, ristoranti, bar, campi sportivi, animazione e area benessere.

«I nostri anziani dovranno solo pensare a rilassarsi e divertisi. In pensione completa e con la disponibilità per effettuare escursioni tra cui l'attesa visita guidata ai Sassi di Matera», ha dichiarato il sindaco Carmine Pagano. «È un'enorme soddisfazione aver potuto offrire ai nostri "cittadini" questa importante opportunità di svago dopo un periodo brutto e di restrizioni. Sentir dire da qualcuno che questa a settanta anni è la prima vacanza riempie il cuore di gioia» ha concluso il consigliere alle Politiche Sociali, Valeria Pagano.