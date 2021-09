Giffoni Valle Piana: ecco il piano di riqualificazione del quartiere Vignadonica Il sindaco Giuliano: "Un nuovo successo"

ì“Nuovi progetti per migliorare la vivibilità nel cuore della Città”. Si è tenuta ieri la presentazione del piano di riqualificazione del rione Vignadonica nel comune di Giffoni Valle Piana. Dinanzi ai residenti del quartiere centrale della cittadina picentina, il Sindaco Antonio Giuliano e la consigliera Maria Volpe hanno presentato le operazioni di restyling che prenderanno il via nelle prossime settimane.

Il progetto sarà attuato tramite il finanziamento “Poc 2014-2020 razionalizzazione delle risorse e programmazione interventi strategici e urgenti per la crescita e lo sviluppo del territorio campano” della Regione Campania. S’interverrà con forza in via Perugia, con la rifunzionalizzazione dei giardini presenti e gli adeguamenti degli spazi destinati alle auto proprio nel cuore del quartiere. Prevista inoltre una profonda operazione di rifacimento del parcheggio in via Beneventano, adiacente all’istituto scolastico Fratelli Linguiti e alla sede della Croce Rossa.

“Ancora una volta dimostriamo la nostra grande attenzione per ogni rione della nostra Città – il pensiero del Sindaco Antonio Giuliano -. Da decenni il rione Vignadonica presentava delle criticità più volte ribadite dai cittadini. Con questo piano interverremo nel cuore di uno dei quartieri storici della nostra Giffoni, garantendo ai cittadini vivibilità, benessere oltre che dare un forte impulso alla viabilità”.

“Sono orgogliosa di poter chiudere la mia attività da consigliera comunale raggiungendo un altro traguardo promesso ai cittadini del rione Vignadonica nella scorsa campagna elettorale – le parole della consigliera Maria Volpe -. Da figlia di questa zona, mi ero fatta portavoce della situazione di disagio vissute dai miei concittadini, specie a causa della vegetazione presente che ha creato non pochi difficoltà ai presenti. Finalmente interverremo con un piano che permetterà di intervenire in via Perugia e in via Beneventano, cambiando il volto di questo quartiere”.Giffoi