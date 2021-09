Cilento: ancori roghi tra Castellabate e Teggiano In azione i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile

Non si fermano i roghi nel salernitano dopo un'estate difficile che ha causato non pochi danni sul territorio. Ieri sera a Teggiano, in una zona agricola, sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina per domare un ampio incendio. Fiamme anche a Castellabate, in località Cerrine. Il rogo si è esteso in una vasta area dove sono intervenuti i volontari della protezione civile di Castellabate e i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli.