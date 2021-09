Sarno, sindaco Canfora:"Suddividere l'Asl in Asl Salerno Sud e Asl Salerno Nord" La proposta durante la seduta monotematica sulla questione ospedale Martiri Villa Malta

"Penso sia opportuno e necessario valutare la possibilità di suddividere l’ASL Salerno in due Asl denominate Asl Salerno Sud e Asl Salerno Nord". E' la proposta avanzata ieri sera dal Sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, durante la seduta monotematica, convocata su richiesta delle forze di opposizione, del Consiglio Comunale sulla questione ospedale Martiri Villa Malta.

Il Consiglio è tornato a riunirsi ieri sera dopo la pausa estiva. Dopo tre ore di dibattito sulle varie criticità che affliggono il "Martiri Villa Malta", l'Assise cittadina ha deciso all'unanimità di redigere, in seno alla conferenza dei capigruppo e delle commissioni consiliari competenti, una proposta condivisa da sottoporre all'esame della prossima seduta del Civico Consesso, a cui va aggiunta la richiesta di attivare la Consulta "Ambiente e Salute".

La divisione delle due aree sarebbe una necessità da prendere in seria considerazione per il primo cittadino: "E' innegabile che il pronto soccorso dell'Ospedale di Sarno, soprattutto nei mesi estivi, anche a causa delle assenze per la fruizione del periodo di ferie, ha risentito della mancanza di personale, e lodevole è stata l'azione dei Primari che hanno dato la loro disponibilità a prestare servizio, ma non è sufficiente e, soprattutto, non può essere considerata una soluzione definitiva. Tuttavia la nostra Amministrazione intende proseguire il dialogo istituzionale volto a garantire lo sviluppo ed il rafforzamento dell’Ospedale di Sarno, per cui si ritiene opportuno che le autorità preposte, adottino i seguenti provvedimenti:

L’abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e professioni sanitarie; La possibilità dell’utilizzo della Guardia Medica presso il P.S. ospedaliero, esclusivamente per i codici bianchi; L’integrazione, con i colleghi dell’AIL Pronto Soccorso Ospedaliero, per porre rimedio alle carenze; Di valutare la possibilità di integrare il personale medico del Pronto Soccorso con i medici dell’USCA in orario diurno; Di incentivare economicamente tutto il Personale Sanitario adibito a Pronto Soccorso, anche mediante la stipula di Assicurazioni Professionali a tutela della salute, incidenti sul lavoro e rischi professionali; Di istituire la Casa della Salute che faccia da filtro tra Medicina del Territorio e Sanità Ospedaliera come previsto nel PNRR; Di valutare la possibilità di suddividere l’ASL Salerno in due Asl denominate Asl Salerno Sud e Asl Salerno Nord; Di espletare in tempi rapidi, come da Delibera del 5 Agosto 2021 i concorsi, destinando 4 unità all’Ospedale di Sarno; Ricordo che l’Asl ha fatto ripetuti avvisi di assunzione di specialisti ambulatoriali, e da ultimo, con delibera del 6 settembre, ha indetto un concorso per 52 medici a tempo indeterminato, con l’assicurazione che almeno 3 unità saranno destinate alla Città di Sarno. E’ opportuno e necessario che il Consiglio Comunale esprima un atto di indirizzo rivolto agli organi competenti, Ministero della Salute, Regione Campania, Asl Salerno, affinché vengano posti in essere ulteriori provvedimenti per rafforzare l’Ospedale, con conferma del livello di Pronto Soccorso attivo, ed offrire maggiori servizi e prestazioni elevate ai cittadini di Sarno ed a tutti gli altri utenti, considerata la posizione strategica dello stesso e l’alto numero di utenti che utilizzano la nostra struttura ospedaliera. Desidero ringraziare tutto il personale dell’Ospedale “Martiri di Villa Malta”, anche a nome di tutti i cittadini di Sarno, per l’impegno profuso anche e soprattutto durante la pandemia e per la capacità professionale ed umana dimostrata, per sopperire alle carenze di personale sanitario", le parole della fascia tricolore.