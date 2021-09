Via ai lavori di riqualificazione della villa comunale di Torchiara "A termine dei lavori i cittadini potranno usufruite di un nuovo splendido parco comunale"

La villa comunale di Torchiara si rifà il look. Sono iniziati ieri i lavori per dare nuovo volto a quello che è stato per tanti cittadini del posto e non, un punto di incontro ed aggregazione. La pavimentazione è stata già alzata, il restyling completo è iniziato. Ad aver condiviso alcune immagini del luogo la pagina social ufficiale del comune che ha così commentato gli interventi: "A termine dei lavori i cittadini potranno usufruite di un nuovo splendido parco comunale, con area giochi e tanti nuovi spazi dedicati a nuove attività".