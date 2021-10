Il comune di Sassano ha il suo forum dei giovani "Questa nuova avventura porterà Sassano a delle iniziative entusiasmanti e costruttive”

Si sono concluse ieri le operazioni di voto per l’elezione del Consiglio del Forum dei Giovani di Sassano che ha visto nella giornata di sabato 2 e domenica 3 ottobre, una importante affluenza di ragazzi, di età compresa tra i 16 e i 34 anni.

Ad essere eletti, Francesca Carmen Aquino, Chiara Cavallone, Angela De Lisa, Valeria Cavallone, Angela Di Brizzi, Francesca Pia Di Grucci, Simona Linsalata, Francesca Lopardi, Filomena Pia Paladino, Rossella Riccio e Justine Rose Spina.

Una bella soddisfazione per l’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Domenico Rubino e dell’Assessore con delega alle Politiche Giovanili Maria Francesca Romanelli.

“Il Forum dei Giovani – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Giovanili, Maria Francesca Romanelli – è diventata una realtà anche a Sassano, dopo un periodo di stop dettato dalla pandemia da Coronavirus. Le votazioni si sono svolte nel pieno rispetto delle normative anti-covid e con una bella partecipazione da parte dei nostri giovani sassanesi. L’istituzione del Forum dei Giovani a Sassano, è un passaggio importante e significativo per assicurare qualità ed efficacia alle politiche giovanili del Comune, oltre che un motivo di vanto per l’Amministrazione comunale guidata dal nostro sindaco Domenico Rubino. Sono sicura che i giovani del Forum sapranno assicurare un prezioso apporto di idee e prospettive in modo da promuovere il coinvolgimento dei cittadini alla vita politica del paese, ed in particolare di quelli più giovani. Noi saremo ben lieti di ascoltarli ed incoraggiarli in questa nuova avventura che sono certa – ha concluso la Romanelli – porterà Sassano a delle iniziative entusiasmanti e costruttive”.